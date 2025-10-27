День капризных сотрудников и День плюшевого мишки: какие праздники отмечают в России и в мире 27 октября

В этот день отмечают один из самых необычных ежегодных праздников — День капризных сотрудников. Таких людей отличают переменчивость настроения, склонность к причудам и навязчивое стремление добиваться желаемого любыми способами. Это сочетание своенравия, требовательности и импульсивности. Психологи считают подобное поведение проявлением внутренней неуверенности и инфантильности. При этом высмеивать таких коллег не стоит — их реакция чаще говорит о личных трудностях, а не о дурном характере.