Народный календарь. Почему стоит чинить автомобиль на Осия Колесника, 30 октября

30 октября православные христиане вспоминают пророка Осии Колесника.

Осия, первый из двенадцати малых пророков, происходил из колена Иссахара и жил в IX веке до н. э. в Израильском царстве. Его проповеди способствовали обращению язычников и укреплению веры.

На Руси имя пророка связывали со словом «ось», поэтому его почитали покровителем колесного транспорта накануне зимы. В этот день традиционно приводили в порядок телеги и готовили их к смене на сани.

Приметы погоды:

Кошка спит крепко — к теплу.

Домашний гусь крыльями машет — к дождю.

Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и месяца, будет идти дождь.

Белый и блестящий месяц — к похолоданию.

Именины отмечают: Андрей, Александр, Антон, Демьян, Иосиф, Сергей, Юлиан.