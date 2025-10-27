Ричмонд
Китай успешно запустил новый спутник

26 октября, Пекин /БЕЛТА — СИНЬХУА/. Китай в воскресенье успешно запустил новый спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Синьхуа.

Спутник «Гаофэнь-14 02» был запущен в 11.55 по пекинскому времени (6.55 по минскому времени — прим. БЕЛТА) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» и успешно выведен на запланированную орбиту.

Новый спутник способен эффективно получать высокоточные стереоизображения в глобальном масштабе, обеспечивая тем самым фундаментальную геоинформационную поддержку для развития национальной экономики и национальной обороны.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 603-м по счету. -0-