Китай успешно запустил новый спутник

26 октября, Пекин /БЕЛТА — СИНЬХУА/. Китай в воскресенье успешно запустил новый спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает Синьхуа.
Спутник «Гаофэнь-14 02» был запущен в 11.55 по пекинскому времени (6.55 по минскому времени — прим. БЕЛТА) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» и успешно выведен на запланированную орбиту.
Новый спутник способен эффективно получать высокоточные стереоизображения в глобальном масштабе, обеспечивая тем самым фундаментальную геоинформационную поддержку для развития национальной экономики и национальной обороны.
Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот полет стал 603-м по счету. -0-