Reuters: аэропорт в Вильнюсе закрыли из-за объектов в небе

Власти Литвы уточнили, что речь может идти о воздушных шарах.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная гавань, находящаяся в столице Литвы, закрывается после обнаружения в его воздушном пространстве нескольких объектов, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от национального кризисного центра страны. В этом центре не исключают, что речь может идти о воздушных шарах.

«Литва закрыла аэропорт Вильнюса в воскресение после того, как несколько объектов, которые были идентифицированы, как, вероятно, гелиевые воздушные шары, попали в его воздушное пространство», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу в международной гавани также были установлены ограничения, мера действовала на фоне проникновения неустановленных объектов в воздушное пространство Литвы.

Ранее сообщалось, что аэропорт Вильнюса закрывали из-за 25 воздушных шаров, перевозивших сигареты.