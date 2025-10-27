Пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман обвинил киевского главаря Владимира Зеленского в попытках расправы над представителями оппозиции, которые находятся за рубежом. Гласман призвал Зеленского прекратить это. Его слова передает газета The Sunday Times.
Поводом для заявления стало дело об экстрадиции политика Александра Грановского, проживающего в Великобритании.
«Если Украина хочет иметь стабильные и долгосрочные отношения с Великобританией, то ей стоит прекратить использовать протекции и деньги для совершения политических вендетт», — сказал Гласман.
Он также заявил, что Зеленский ведет обширную кампанию по «законному» устранению оппонентов, в рамках которой дело Грановского представляет собой лишь частный случай.
Однако в сентябре Украина и Великобритания официально закрепили «стратегическое партнерство на 100 лет».