В России началась шестидневная рабочая неделя

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя началась в России в понедельник, она продлится до субботы включительно из-за переноса выходного дня на 3 ноября, следует из соответствующего постановления правительства России.
«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни… с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября», — говорится в документе.
В результате россияне будут отдыхать непрерывно в течение трех дней на День народного единства во вторник 4 ноября.
Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.