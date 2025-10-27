Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России в понедельник начинается шестидневная рабочая неделя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Шестидневная рабочая неделя началась в России в понедельник, она продлится до субботы включительно из-за переноса выходного дня на 3 ноября, следует из соответствующего постановления правительства России.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет перенести в 2025 году следующие выходные дни… с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября», — говорится в документе.

В результате россияне будут отдыхать непрерывно в течение трех дней на День народного единства во вторник 4 ноября.

Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала РИА Новости, что рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.