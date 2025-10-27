Названы регионы, лидирующие по доступности аренды жилья

Квартирный вопрос остается одной из наиболее острых проблем для российских семей, и его актуальность сохраняется вне зависимости от экономической конъюнктуры. Однако за последние три года возможности для приобретения собственного жилья заметно снизились. Основными факторами этого снижения стали рост цен на недвижимость и увеличение процентных ставок в 2022—2024 годах, что ощутимо сократило доступность приобретения жилья для многих российских семей. Как следствие, многие семьи не могут позволить себе ни накопить на квартиру, ни взять ипотечный кредит. Ситуация также усугубляется дефицитом предложения недвижимости в ряде регионов и крупных городов. В этих условиях единственным выходом для многих становится аренда жилья, зачастую составляющая непосильную статью расходов для семейного бюджета.