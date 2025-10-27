Крупнейший производитель фанеры в России ликвидирует пермскую дочернюю компанию

Группа компаний «Свеза» собирается ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Инсайт» в Пермском крае. Соответствующая информация размещена на платформах «СПАРК-Интерфакс» и Rusprofile.
