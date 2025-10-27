Шестидневная рабочая неделя началась в России

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, с понедельника в стране началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до субботы включительно. Данная мера связана с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября 2025 года.