Шестидневная рабочая неделя началась в России

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, с понедельника в стране началась шестидневная рабочая неделя, которая продлится до субботы включительно. Данная мера связана с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября 2025 года.
Как указано в официальном документе, такое решение принято для обеспечения рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.
В результате этого переноса россияне получат трехдневный непрерывный отдых в связи с празднованием Дня народного единства во вторник 4 ноября.
