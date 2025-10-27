Ричмонд
Жителям микрорайона Кулацкий в Кургане пообещали сделать тротуары

На улице Глинки в Кургане запланировано обустройство тротуаров. Об этом рассказали представители горадминистрации в ответе жителям. Ранее горожане жаловались, что уже пять лет добиваются строительства тротуаров, но результата нет.

