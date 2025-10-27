Ричмонд
В Луганске три жилых дома пострадали от удара БПЛА ВСУ

В Луганске повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки.

Источник: Комсомольская правда

Три жилых дома и хозяйственные постройки в Луганске пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

«В Луганске беспилотник ВСУ самолетного типа ударил по частным домам на улице Печерская. Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки. Погибла домашняя живность», — говорится в сообщении.

Ранее в силовых структурах сообщили, что над регионами России в ночь на 26 октября были сбиты 82 украинских БПЛА. Больше всего было уничтожено в Брянской области — 30 беспилотников. Уточняется, что еще 26 вражеских дронов были сбиты над Тульской областью. БПЛА также сбили над Черным и Азовским морями, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Московской и Курской областями.

