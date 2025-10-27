Российские учёные нашли способ борьбы с пухом, чтобы помочь аллергикам

В отличие от зарубежных методов, где в растение добавляются чужеродные гены, российская разработка лишь редактирует существующие гены, не превращая тополь в генетически модифицированный объект. Учёный подчеркнул, что такая мутация могла бы произойти в природе самостоятельно под воздействием внешних факторов. Главное преимущество подхода в предсказуемости результата и отсутствии риска случайного переноса новых генов при переопылении.
Поскольку «отредактированные» тополя теряют способность к размножению через семена, их планируют размножать методом клонирования аналогично некоторым сортам декоративных растений. Что касается масштабного озеленения, то пока высадка таких деревьев в открытый грунт законодательно запрещена, однако, как отметил эксперт, этой весной президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможности легализации ГМО-деревьев для ускоренного выращивания лесных плантаций, что в перспективе может открыть дорогу и для пухоустойчивых тополей.
