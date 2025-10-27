Российские учёные нашли способ борьбы с пухом, чтобы помочь аллергикам

Поскольку «отредактированные» тополя теряют способность к размножению через семена, их планируют размножать методом клонирования аналогично некоторым сортам декоративных растений. Что касается масштабного озеленения, то пока высадка таких деревьев в открытый грунт законодательно запрещена, однако, как отметил эксперт, этой весной президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможности легализации ГМО-деревьев для ускоренного выращивания лесных плантаций, что в перспективе может открыть дорогу и для пухоустойчивых тополей.