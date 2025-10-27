Ричмонд
В Венесуэле ученые обнаружили окаменелости ихтиозавра

Возраст находки оценивается в 100 миллионов лет, что соответствует меловому периоду. Отмечается, что это останки детеныша животного, которое во взрослом возрасте могло достигать 25 метров в длину и являлось по сути предком дельфинов.

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа палеонтологов обнаружила окаменелости ихтиозавра, морской рептилии, в штате Тачира в Венесуэле. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на телеканал TeleSUR.

Возраст находки оценивается в 100 миллионов лет, что соответствует меловому периоду. Отмечается, что это останки детеныша животного, которое во взрослом возрасте могло достигать 25 метров в длину и являлось по сути предком дельфинов.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам науки, технологий, экосоциализма и здравоохранения Габриэла Хименес уточнила, что штат Тачира известен как зона, имеющая важное значение для палеонтологии.

«Это первый экземпляр ихтиозавра, найденный на территории Венесуэлы, что значительно расширяет национальный палеонтологический реестр и предоставляет новые доказательства палеогеографической эволюции региона», — заявила она.

Президент страны Николас Мадуро также отметил находку ученых и назвал ее великим научным открытием.

Ранее в этом же штате исследователи нашли окаменелости таких видов динозавров, как Тахираптор и Лаквинтазавра, считающихся первыми динозаврами северной части Южной Америки. -0-

