Израильский беспилотник атаковал гранатой миротворцев ООН на юге Ливана

Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН в Ливане.

Источник: Комсомольская правда

В районе населенного пункта Кфаркила израильский беспилотный летательный аппарат сбросил гранату на патруль Временных сил ООН. Об этом сообщила пресс-служба миротворческих сил.

Уточняется, что жертв и пострадавших среди персонала организации не зарегистрировано.

«Около 17.45 в воскресенье израильский беспилотник приблизился к патрулю Unifil вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату. Спустя некоторое время израильский танк открыл огонь в направлении миротворческих сил», — передает пресс-служба.

Как отмечается в пресс-релизе Unifil, незадолго до этого в том же месте уже был зафиксирован инцидент: израильский БПЛА пролетел на очень низкой высоте над миротворческим патрулем.

По оценке пресс-службы миротворцев, подобные действия противоречат резолюции 1701 СБ ООН, посягают на суверенитет Ливана и ставят под угрозу безопасность персонала миссии, выполняющей на юге страны задачи, возложенные Совбезом ООН.

Как сообщили миротворцы ООН ранее, три подразделения израильской армии вторглись в Ливан.

