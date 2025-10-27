ФСО проведет учения в районе зданий администрации президента и кабмина РФ

Федеральная служба охраны (ФСО) России, отвечающая за безопасность первых лиц государства, объявила о начале четырехдневных учений, которые стартуют в понедельник на территории зданий правительства, парламента и Администрации президента РФ.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФСО, эти мероприятия проходят ежегодно и носят плановый характер. Их главная задача — «отработка практических вопросов служебной деятельности».
В ведомстве подчеркнули, что учения не создадут неудобств для москвичей и гостей столицы: «Введение каких-либо ограничений для передвижения граждан и проезда транспортных средств не планируется».
Уточняется, что основные этапы учений пройдут в центре Москвы — на территориях Дома правительства РФ, комплекса Администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ФСО добавили, что учения будут проходить во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб России.
