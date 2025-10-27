ФСО проведет учения в районе зданий администрации президента и кабмина РФ

Уточняется, что основные этапы учений пройдут в центре Москвы — на территориях Дома правительства РФ, комплекса Администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ФСО добавили, что учения будут проходить во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб России.