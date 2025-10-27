Ричмонд
Опубликовано видео загоревшегося после налета «Гераней» поезда с техникой ВСУ

В Сумской области Украины ВС России осуществили удар по железнодорожному составу, который перевозил военную технику и амуницию для украинских войск. Видео горящего поезда опубликовал в воскресенье, 26 октября, Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников, инцидент произошел около села Черноплатово. Для нанесения точного удара по составу были использованы беспилотники типа «Герань», в результате чего повреждены локомотив и два вагона.

Момент удара фиксировался камерами дронов, которые, по данным военкоров, успешно уклонились от сопровождавших состав вертолетов Ми-8, показав способность обходить системы защиты. Эксперты предположили, что высокая точность удара стала возможной благодаря использованию модернизированных версий БПЛА «Герань», которые оснащены камерами и элементами искусственного интеллекта.

Вооруженные силы РФ окружили Красноармейск и заняли 70 процентов Волчанска. Об этом 26 октября сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он уточнил, что в кольце в районе Красноармейска и Димитрова оказался 31 батальон ВСУ.

