Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готова к контактам с США на уровне парламентариев

Россия готова возобновить межпарламентские контакты с США в любое время. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей Совета Федерации и Госдумы.

Россия готова возобновить межпарламентские контакты с США в любое время. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей Совета Федерации и Госдумы.

Читать далее.