The Guardian: ЕС остается крупнейшим покупателем российского СП

Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне поэтапного запрета импорта СПГ из РФ, предусмотренного 19-м пакетом санкций. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.
Уточняется, что с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года на долю Евросоюза пришлось около половины всего российского СПГ, тогда как Китай и Япония закупили 22% и 18% соответственно. Кроме того, ЕС оказался крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России — около 35% от общего объема, следом идут Китай (30%) и Турция (29%).
The Guardian выделяет среди стран ЕС лидеров по закупкам российского газа Венгрию, Словакию, Францию, Бельгию и Нидерланды.
По итогам 2024 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21%, достигнув рекордных 21,5 млрд кубометров. За первые девять месяцев 2025 года объемы снизились на 7%, приблизившись к 15 млрд кубометров.
Данные Евростата и подсчёты ТАСС показывают, что суммарные закупки российского газа ЕС в январе-августе увеличились на 8%, составив 9,75 млрд евро. Из них трубопроводный газ был закуплен на 4,1 млрд евро, а СПГ — на 5,7 млрд евро.
Ранее сообщалось, что Европейский союз в первом квартале 2025 года продолжал закупать российские товары, несмотря на действующие санкции. Объем импорта из России составил €8,7 млрд.