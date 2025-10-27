The Guardian: ЕС остается крупнейшим покупателем российского СП

Уточняется, что с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года на долю Евросоюза пришлось около половины всего российского СПГ, тогда как Китай и Япония закупили 22% и 18% соответственно. Кроме того, ЕС оказался крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России — около 35% от общего объема, следом идут Китай (30%) и Турция (29%).