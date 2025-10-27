Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: ЕС остается крупнейшим покупателем российского СП

По итогам 2024 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21%

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне поэтапного запрета импорта СПГ из РФ, предусмотренного 19-м пакетом санкций. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха.

Уточняется, что с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года на долю Евросоюза пришлось около половины всего российского СПГ, тогда как Китай и Япония закупили 22% и 18% соответственно. Кроме того, ЕС оказался крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России — около 35% от общего объема, следом идут Китай (30%) и Турция (29%).

The Guardian выделяет среди стран ЕС лидеров по закупкам российского газа Венгрию, Словакию, Францию, Бельгию и Нидерланды.

По итогам 2024 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21%, достигнув рекордных 21,5 млрд кубометров. За первые девять месяцев 2025 года объемы снизились на 7%, приблизившись к 15 млрд кубометров.

Данные Евростата и подсчёты ТАСС показывают, что суммарные закупки российского газа ЕС в январе-августе увеличились на 8%, составив 9,75 млрд евро. Из них трубопроводный газ был закуплен на 4,1 млрд евро, а СПГ — на 5,7 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в первом квартале 2025 года продолжал закупать российские товары, несмотря на действующие санкции. Объем импорта из России составил €8,7 млрд.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше