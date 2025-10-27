Ричмонд
Калининградцам рассказали, как безопасно водить автомобиль зимой

С наступлением холодов и первых снегопадов дороги становятся более опасными, а управление автомобилем требует особого внимания и опыта. Автоэксперты напоминают: даже лёгкий гололёд может увеличить тормозной путь в несколько раз, поэтому важно заранее подготовить машину и скорректировать стиль вождения.

Увеличение тормозного пути.

На скользкой дороге расстояние, необходимое для полной остановки, возрастает в три раза. При скорости 60 км/ч на сухом асфальте автомобиль останавливается примерно через 62 метра, а на льду — только через 184 метра. Эксперты советуют заблаговременно снижать скорость перед перекрёстками и пешеходными переходами, а также держать увеличенную дистанцию до других машин.

Проверка технического состояния.

Технический директор Fit Service Никита Родионов рекомендует перед зимним сезоном проверить тормозную систему, состояние шин и работу электрооборудования. Изношенные покрышки значительно снижают эффективность систем ABS и ESP, особенно на заснеженной дороге. Оптимально увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля в 1,5−2 раза и избегать резких манёвров.

Своевременная замена шин и контроль давления.

Автоэксперт Данила Цеплинский напоминает, что летняя резина теряет эластичность уже при +5… +7 °C. Холод также снижает давление в шинах: при падении температуры на каждые 10 градусов оно уменьшается примерно на 0,1 бара. Давление следует проверять «на холодную» и поддерживать его в норме.

Забота об аккумуляторе.

При низких температурах ёмкость аккумулятора заметно снижается. Рекомендуется регулярно проверять заряд, очищать клеммы и при необходимости подзаряжать батарею. При −15 °C и ниже лучше заранее зарядить аккумулятор, чтобы избежать трудностей при запуске двигателя.

Изменение манеры вождения.

Зимой особенно важно избегать резких движений. Следует плавно разгоняться и тормозить, использовать двигатель для замедления и не допускать пробуксовки. При движении по рыхлому снегу стоит довериться системе ABS и удерживать направление без рывков рулём.

Защита от коррозии.

Реагенты, которыми посыпают дороги, ускоряют ржавление кузова и тормозных магистралей. Чтобы продлить срок службы автомобиля, специалисты советуют регулярно мыть днище, очищать арки колёс и обрабатывать резиновые уплотнители силиконом.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет водителям значительно повысить безопасность поездок, сохранить автомобиль в исправном состоянии и уверенно чувствовать себя на зимней дороге.