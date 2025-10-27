Калининградцам рассказали, как безопасно водить автомобиль зимой

На скользкой дороге расстояние, необходимое для полной остановки, возрастает в три раза. При скорости 60 км/ч на сухом асфальте автомобиль останавливается примерно через 62 метра, а на льду — только через 184 метра. Эксперты советуют заблаговременно снижать скорость перед перекрёстками и пешеходными переходами, а также держать увеличенную дистанцию до других машин.