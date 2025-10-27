Ранее сообщалось, что аэропорт финского города Лаппеенранта может полностью прекратить свою работу из-за значительных убытков, вызванных отсутствием российских туристов. До 2011 года воздушная гавань занимала пятое место по пассажиропотоку среди международных аэропортов страны, при этом основную часть клиентов составляли жители Санкт-Петербурга. Но те только в авиасфере произошли проблемы у Финляндии из-за потери российских туристов. По некоторым данным, разрыв экономических связей с Россией спровоцировал рекордный рост банкротств в ресторанном бизнесе.