С 1 ноября курс доллара перешагнет новую отметку. Сколько будет стоить рубль

Курс рубля останется на тех же уровнях после принятия решения по ключевой ставке. В ближайшие полмесяца он будет на уровне примерно 80 рублей с колебанием в 2−3 рубля. При этом к концу года рубль может ослабнуть до 87−90 рублей. Это произойдет в связи с активизацией импортеров перед праздниками. Сейчас баланс экспорта и импорта влияет больше на курс, чем ключевая ставка, что связано с большими объемами экспортеров-импортеров, нежели инвесторов. Такое мнение высказал аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.