«Предатель на миллион»: бывшая жена Запашного отреагировала на его признание о разводе

Бывшая жена дрессировщика Аскольда Запашного Элен Райхлин жестко прокомментировала его признания о разводе. Она назвала Запашного предателем.
Кроме этого, она призналась, что испытывает горечь от того, что не ожидала подобного действия от человека, замужем за которым была почти 20 лет.
«Предатель на миллион… Сценарий нового кино. Несмотря ни на что, я верю в настоящую, преданную любовь», — рассказала Элен, отсылая к шоу «Секрет на миллион», где ее бывший супруг рассказал о разводе.
По словам Райхлин, несмотря на предательство, она продолжает верить в настоящую любовь, преданность и искренность.
Напомним, что спустя 18 лет совместной жизни Аскольд Запашный принял решение о разводе. Как признался дрессировщик, его измена привела к краху семьи, хотя он и боролся за сохранение брака.
Ранее Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом.