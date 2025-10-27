В Новосибирске озвучены сроки демобилизации с СВО

Точные даты окончания службы и возвращения солдат зависят от обстановки в зоне СВО, а также от решений, принимаемых высшим военно-политическим руководством страны. Тем не менее, основываясь на современных прогнозах и планах, ожидается, что основная часть мобилизованных граждан, призванных осенью 2022 года, имеет шанс вернуться домой в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года. Об этом новостному порталу Сиб.фм рассказал военный аналитик Александр Чугай.
«Необходимо учитывать, что на сроки возвращения мобилизованных оказывают влияние ряд важных обстоятельств. Прежде всего, это общая военно-политическая ситуация в районе проведения СВО и выполнение намеченных задач. Во-вторых, наличие необходимого количества военнослужащих по контракту и добровольцев для замены личного состава. И, в-третьих, организация подготовки и обучения новобранцев для замены тех, кто отбывает. Кроме того, важно принимать во внимание логистические аспекты перемещения военнослужащих к местам их постоянной дислокации. В условиях масштабных операций это требует детальной разработки и взаимодействия между различными структурами», — пояснил эксперт.
Несмотря на непростую ситуацию, семьи мобилизованных не теряют надежду на быстрое возвращение своих родных. Они надеются, что все задачи будут успешно решены, и солдаты смогут вернуться домой в добром здравии.