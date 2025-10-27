Ричмонд
В России начинается шестидневная рабочая неделя

Россиянам напомнили об изменениях в рабочем графике из-за перенесенного Дня народного единства.

Источник: Комсомольская правда

В России началась шестидневная рабочая неделя. В конце октября — начале ноября россиян ждет шестидневка. Причина — перенос субботнего выходного на понедельник ради праздников в честь Дня народного единства.

В итоге период с 27 октября по 1 ноября шестидневной рабочей неделей. А поскольку 1 ноября — это предпраздничный день, продолжительность работы в эту субботу будет уменьшена на один час.

Но есть и плюсы. Так, после шестидневки россиян ждет трехдневный отдых. Выходные выпадут на 2, 3 и 4 ноября: воскресенье, перенесенный с субботы день и официальный праздник.

Затем россиян ждет короткая рабочая неделя: всего три дня — с 5 по 7 ноября включительно.

Накануне депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что в начале ноября, с 5 по 7 ноября у россиян будет трехдневная рабочая неделя. А следующая неделя для россиян станет шестидневной.