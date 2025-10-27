Франции следует страну выйти из ЕС и Североатлантического альянса, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он уточнил, что Париж должен отказаться от идеи «российской угрозы».
«Франции следует выбраться из этой ловушки и ликвидировать этих сумасшедших как можно скорее, прекратив вовлекаться в конфликт на Украине, выйдя из ЕС и НАТО», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, по его словам, Франция разрабатывает планы, касающиеся возможных боевых действий против Российской Федерации, а также утверждает, что ЕС якобы «без сомнений победит».
Ранее Филиппо заявил, что Евросоюз представил документ, где говорится о вооружённом конфликет с РФ, он называется «Стратегия обороны-2030».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.