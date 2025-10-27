Ричмонд
В саратовском аэропорту введены временные ограничения

Аэропорт Саратова временно не принимает и не выпускает рейсы по соображениям безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале в ночь на 27 октября.

«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности полётов. Однако ни причины введения ограничений, ни сроки их действия в официальном сообщении не уточняются.

Немногим ранее, ночью 26 октября, аэропорт Волгограда также приостановил полёты. Об ограничениях стало известно из сообщения Росавиации в 23:19 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.