В саратовском аэропорту введены временные ограничения

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своём Telegram-канале в ночь на 27 октября.
«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Кореняко отметил, что эти меры связаны с обеспечением безопасности полётов. Однако ни причины введения ограничений, ни сроки их действия в официальном сообщении не уточняются.
Немногим ранее, ночью 26 октября, аэропорт Волгограда также приостановил полёты. Об ограничениях стало известно из сообщения Росавиации в 23:19 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.