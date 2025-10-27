Туристы массово нарушают финскую границу ради фото забора: пограничники в шоке

Стремление «посмотреть на границу XXI века» — забор — привело к росту инцидентов с туристами на финской границе. Путешественники, в основном иностранцы, ради фото часто нарушают границу запретной зоны. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии фиксирует массовые нарушения, а пограничники буквально хватаются за голову из-за новой моды..
Как сообщает Yle, прошлым летом только на юго-востоке произошло свыше 50 таких нарушений — на треть больше, чем год назад. Подобные инциденты также имели место в Северной Карелии, Кайнуу и Лапландии.
Как подчеркивают пограничники, все незаконные заходы фиксируются и считаются нарушением границы. Обычно это заканчивается штрафом по системе «дневных ставок» — на практике от 100 до 300 евро, но при повторном нарушении сумма увеличивается.
Ранее Yle также сообщало, что аэропорт Лаппеенранты на юге Финляндии может закрыться из-за отсутствия российских туристов.