Мошенники придумали новый способ обмана арендаторов жилья

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь владельцами арендуемого жилья, убеждают съемщиков произвести очередной платеж за аренду по якобы изменившимся реквизитам.

Согласно материалам МВД, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, после перевода денег на указанные счета, принадлежащие мошенникам, связь с псевдо-арендодателями немедленно прекращается.

В связи с распространением данного вида обмана, Министерство внутренних дел рекомендует гражданам производить оплату жилья исключительно по заранее проверенным и согласованным с собственником реквизитам. Также ведомство советует лично уточнять любые изменения в платежных данных, например, путем прямого телефонного звонка арендодателю, чтобы избежать перевода средств мошенникам.

Ранее сообщалось, что мошенники используют схему с отключением системы пожарной безопасности.

