Мошенники придумали новый способ обмана арендаторов жилья

В связи с распространением данного вида обмана, Министерство внутренних дел рекомендует гражданам производить оплату жилья исключительно по заранее проверенным и согласованным с собственником реквизитам. Также ведомство советует лично уточнять любые изменения в платежных данных, например, путем прямого телефонного звонка арендодателю, чтобы избежать перевода средств мошенникам.