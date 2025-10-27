Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье Москву и область охватили дожди, принесшие от 1 до 11 мм осадков. Максимум осадков зафиксирован в Бутово. При этом синоптики прогнозируют сохранение сырой погоды на предстоящей неделе. На столицу надвигается обширный атлантический циклон «Бенджамин».