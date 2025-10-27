Ричмонд
Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

В Москве и области ожидается усиление ветра до 15 м/с.

Источник: Комсомольская правда

Метеорологи предупредили о сильном ветре в Москве и области. Объявлен желтый уровень опасности, так как порывы ветра могут достигать15 м/с. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«В период до 10:00 мск местами ожидается усиление ветра до 15 м/с», — сказал собеседник агентства.

Подобную силу ветра метеорологи оценивают в 7 баллов из 12 и называют «крепкой». Желтый код, в свою очередь, является средним предупреждением и служит для обозначения на картах условий, которые могут представлять угрозу.

Ранее московское МЧС распространило экстренное сообщение о сильном дожде и шквалистом ветре, действующее в столице до 10 утра 26 октября.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье Москву и область охватили дожди, принесшие от 1 до 11 мм осадков. Максимум осадков зафиксирован в Бутово. При этом синоптики прогнозируют сохранение сырой погоды на предстоящей неделе. На столицу надвигается обширный атлантический циклон «Бенджамин».