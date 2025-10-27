Ричмонд
Уотсон: антироссийскими санкциями Запад прикрывает отсутствие стратегии

РФ сохраняет положительный торговый баланс, несмотря на санкции.

Источник: Аргументы и факты

Санкционная политика западных государств может лишь «играть роль камуфляжа», который прячет отсутствие идей по завершению конфликта на Украине, заявил аналитик из Британии Алан Уотсон.

«Выпущен 19-й раунд санкций. Как идут первые 18 раундов? Санкции стали самоцелью. Это не стратегия, а фиговый листок, прикрывающий тот неловкий факт, что у Запада нет стратегии», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Уотсон отметил, что Российская Федерация сохраняет положительный торговый баланс, несмотря на ограничительные меры.

«Валютные резервы РФ продолжают расти и сейчас составляют свыше 700 миллиардов долларов. По сей день Россия продолжает получать значительное положительное сальдо торгового баланса (не имеет дефицита с 1998 года)», — сказал он.

Ранее руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что новые санкции ЕС в отношении РФ не нанесут ущерба населению Российской Федерации.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.