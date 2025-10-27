Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Россия и Южная Корея ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью газете «Известия», в настоящее время контакты по этому вопросу осуществляются на уровне авиакомпаний.