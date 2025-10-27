Россия и Южная Корея обсуждают возобновление прямых авиарейсов

Россия и Южная Корея ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами. Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью газете «Известия», в настоящее время контакты по этому вопросу осуществляются на уровне авиакомпаний.
Дипломат выразил надежду на достижение конкретных результатов, отметив, что многое зависит от позиции официальных властей.
При этом Руденко констатировал, что в отношении России сохраняется комплекс ограничительных мер со стороны Сеула. В их числе — список экспортных ограничений, насчитывающий 1402 позиции, отсутствие прямого авиасообщения, затрудненные взаимные расчеты и заморозка практически всех механизмов межгосударственного взаимодействия.
