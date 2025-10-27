Школьницам и студенткам в Тульской области станут платить по 150 тысяч рублей

В Тульской области беременные школьницы и студентки начнут получать по 150 тысяч рублей. Об этом сказано в приказе регионального Министерстве труда и соцзащиты.
Чтобы получить такую выплату, необходимо быть гражданкой РФ и проживать в Тульской области на постоянной основе. Также требуется состоять на учете по беременности и учиться на очной форме в техникумах, училищах, вузах или по программам профессионального обучения.
Кроме того, девушки должны быть не менее чем на 12-недельном сроке беременности, передает Lenta.ru.
С 1 сентября Социальный фонд России начал выплачивать пособие по беременности и родам студенткам очной формы обучения. Изменения распространяются на девушек, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, вузах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях, независимо от того, учатся они на бюджете или платно.
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инициативу о выплатах беременным школьницам в стране. Он высказался, что поддержка будущих мам должна включать не только деньги, но и необходимые вещи.