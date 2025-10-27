Акул считали безобидными, а они растерзали мужчину в Израиле: свидетели на пляже слышали крики о помощи

Исследователи связывают изменение поведения акул с экологическими проблемами и длительной практикой их кормления местными жителями. По их мнению, первый укус мог быть попыткой выпросить еду, а последующие атаки — проявлением «акульего безумия», включающего охотничий инстинкт. Эксперты призывают к введению законодательного запрета на кормление акул, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.