Акул считали безобидными, а они растерзали мужчину в Израиле: свидетели на пляже слышали крики о помощи

Мужчина, погружавшийся с маской у берегов Израиля, стал жертвой стаи акул, которые до этого считались неопасными для человека. Об этом сообщается в научном журнале Ethology.
В апреле 2025 года 40-летний дайвер Барак Цах подвергся атаке темных (белоперовых) акул, также известных как акулы-собаки. До этого момента биологи полагали, что этот вид не представляет угрозы для человека. Однако данное нападение стало первым документально зафиксированным случаем проявления их агрессивного поведения.
Уточняется, что свидетели на пляже в Хадэре слышали громкие крики о помощи от погибшего мужчины. Однако помочь ему никто не смог.
Исследователи связывают изменение поведения акул с экологическими проблемами и длительной практикой их кормления местными жителями. По их мнению, первый укус мог быть попыткой выпросить еду, а последующие атаки — проявлением «акульего безумия», включающего охотничий инстинкт. Эксперты призывают к введению законодательного запрета на кормление акул, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее сообщалось о случае, когда в Египте пенсионер спасся от нападения акулы, ткнув ей пальцем в глаз.