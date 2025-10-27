Турэксперт Каганов рассказал, что новогодний отдых в отелях подорожал на 14%

Новый год наступит уже через пару месяцев и многие люди уже начинают активно строить планы на длинные зимние выходные. Зачастую проводить новогодние праздники люди предпочитают вне дома. Популярностью пользуются не только заграничные курорты, но и российские. Однако цена на них в последнее время выросла в среднем на 14%.