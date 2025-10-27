Турэксперт Каганов рассказал, что новогодний отдых в отелях подорожал на 14%

Новый год наступит уже через пару месяцев и многие люди уже начинают активно строить планы на длинные зимние выходные. Зачастую проводить новогодние праздники люди предпочитают вне дома. Популярностью пользуются не только заграничные курорты, но и российские. Однако цена на них в последнее время выросла в среднем на 14%.
— Средняя стоимость суток в отелях с декабря по февраль по уже осуществленным бронированиям держится в районе 7,6 тыс. рублей с человека. В 2025-м количество мест в гостиницах и апартаментах уже зарезервировано на 5% больше, чем в прошлом году, — рассказал изданию NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Вениамин Каганов.
Большая часть бронирований — почти 63% — приходится на зимние каникулы. В сфере санаторно-курортного отдыха прирост составил рекордные 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.