В США перестают выдавать талоны на еду: решение ударит по миллионам американцев

Из-за приостановки работы правительства американцы перестанут получать продуктовые талоны по программе SNAP, начиная с 1 ноября. Об этом проинформировало Министерство сельского хозяйства США.
«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP)», — передает Минсельхоз.
По информации CNN, каждый восьмой американец пользуется госпомощью при покупке продуктов по программе SNAP. Ранее канал предупреждал, что все эти люди (около 42 млн) могут потерять данную поддержку уже в ноябре из-за продолжающегося шатдауна.
Не так давно из-за шатдауна парализовало работу нескольких американский аэропортов — Нью-Йорка, Вашингтона, Хьюстона и Сан-Диего.
Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.