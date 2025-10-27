Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США перестают выдавать талоны на еду: решение ударит по миллионам американцев

В США с ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания.

Источник: Комсомольская правда

Из-за приостановки работы правительства американцы перестанут получать продуктовые талоны по программе SNAP, начиная с 1 ноября. Об этом проинформировало Министерство сельского хозяйства США.

«Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP)», — передает Минсельхоз.

По информации CNN, каждый восьмой американец пользуется госпомощью при покупке продуктов по программе SNAP. Ранее канал предупреждал, что все эти люди (около 42 млн) могут потерять данную поддержку уже в ноябре из-за продолжающегося шатдауна.

Не так давно из-за шатдауна парализовало работу нескольких американский аэропортов — Нью-Йорка, Вашингтона, Хьюстона и Сан-Диего.

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подчеркнула, что длительный шатдаун в США уже лишает зарплат сотни тысяч госслужащих.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше