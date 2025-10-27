Ричмонд
Пособия в ноябре выплатят раньше из-за праздничных дней

Депутат Бессараб: пособия и зарплаты в ноябре выплатят раньше из-за праздников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день», — сказала Бессараб.

Она отметила, что также обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей.

«Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно», — добавила депутат.