Пособия в ноябре выплатят раньше из-за праздничных дней

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пособия и зарплаты, которые должны были быть выплачены в праздничные дни с 1 по 4 ноября, получателям перечислят досрочно в последний рабочий день, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день», — сказала Бессараб.
Она отметила, что также обязан поступить пенсионный фонд России при выплатах пенсий и пособий для получателей.
«Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября будут выплачены в последний рабочий день, скорее всего, заработной платы, пенсии, пособия для тех получателей, кто должен был их получить до четвертого ноября включительно», — добавила депутат.