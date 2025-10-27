Уничтожен 10-й БПЛА летевший на Москву ночью 27 октября

В ночь на 26 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили десятый беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном канале на платформе Max. Оперативные службы продолжают работу на месте падения обломков последнего дрона.
