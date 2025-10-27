Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и возглавил общий зачёт Формулы-1

Ранее Life.ru сообщал, что легендарный немецкий гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который много лет не может двигаться и говорить после тяжёлой травмы, подал позитивный знак. В этом году он подписал шлем для благотворительного мероприятия.