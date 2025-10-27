Ландо Норрис выиграл Гран-при Мексики и возглавил общий зачёт Формулы-1

Эта победа позволила Норрису с 357 очками возглавить общий зачёт чемпионата мира. Британец на одно очко опередил своего партнёра по команде австралийца Оскара Пиастри, который на мексиканском этапе смог финишировать лишь пятым.
Ранее Life.ru сообщал, что легендарный немецкий гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который много лет не может двигаться и говорить после тяжёлой травмы, подал позитивный знак. В этом году он подписал шлем для благотворительного мероприятия.
