В России началась шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

В России стартовала шестидневная рабочая неделя. Изменение рабочих дней связано с переносом выходных в ноябре. Согласно постановлению правительства, суббота 1 ноября будет рабочим днем, а понедельник 3 ноября станет выходным.

Источник: Life.ru

Благодаря такой перестановке россияне смогут отдохнуть три дня подряд со 2 по 4 ноября, включая День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Благодаря этому работники могут спланировать свой отдых.

Ранее Life.ru писал о минусах длинных новогодних каникул. Увеличение числа праздничных дней сильно нагружает фонд оплаты труда предприятий, особенно в транспортной, энергетической и торговой сферах. Двойная оплата работы в праздники и необходимость привлечения специалистов создают дополнительное финансовое давление на компании.

