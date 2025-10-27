В России началась шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

Благодаря такой перестановке россияне смогут отдохнуть три дня подряд со 2 по 4 ноября, включая День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Благодаря этому работники могут спланировать свой отдых.
Ранее Life.ru писал о минусах длинных новогодних каникул. Увеличение числа праздничных дней сильно нагружает фонд оплаты труда предприятий, особенно в транспортной, энергетической и торговой сферах. Двойная оплата работы в праздники и необходимость привлечения специалистов создают дополнительное финансовое давление на компании.
