В Кривом Роге после удара молнии пропало электричество

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре города Рыльск. По словам главы региона, рано утром 24 октября ВСУ нанесли четыре удара по подстанции, расположенной в городе. В результате атаки произошло отключение электроэнергии и отопления в восточном микрорайоне города, а также в селе Октябрьское.