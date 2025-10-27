В Кривом Роге после удара молнии пропало электричество

Вечером 26 октября в Кривом Роге, Днепропетровская область, после удара молнии пропало электричество. Об этом сообщает портал «Мы — Украина».
В местных Telegram-каналах отмечают, что у некоторых абонентов электроснабжение отключилось сразу после грозы, но вскоре было восстановлено. Однако вместе с тем многие жалуются на длительные отключения света.
В то же время энергетический холдинг «ДТЭК» при этом не объявлял плановых отключений на этот день.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре города Рыльск. По словам главы региона, рано утром 24 октября ВСУ нанесли четыре удара по подстанции, расположенной в городе. В результате атаки произошло отключение электроэнергии и отопления в восточном микрорайоне города, а также в селе Октябрьское.