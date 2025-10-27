Ричмонд
В России рассказали о досрочных выплатах пенсий и пособий

Выплаты заработной платы, пенсий и пособий, срок получения которых приходится на праздничные дни с 1 по 4 ноября, будут осуществлены досрочно — в последний рабочий день перед началом выходных.

Выплаты заработной платы, пенсий и пособий, срок получения которых приходится на праздничные дни с 1 по 4 ноября, будут осуществлены досрочно — в последний рабочий день перед началом выходных. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

Депутат пояснила, что в соответствии с трудовым законодательством, если установленная дата выплаты зарплаты совпадает с выходным или праздничным днем, работодатель обязан произвести расчет с сотрудниками в последний предшествующий рабочий день. Аналогичный порядок действует для Пенсионного фонда России при перечислении пенсий и пособий.

Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября получателям будут досрочно перечислены средства, которые они должны были получить до 4 ноября включительно.

Ранее сообщалось, что шестидневная рабочая неделя началась в России.

