В России рассказали о досрочных выплатах пенсий и пособий

Выплаты заработной платы, пенсий и пособий, срок получения которых приходится на праздничные дни с 1 по 4 ноября, будут осуществлены досрочно — в последний рабочий день перед началом выходных. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
Депутат пояснила, что в соответствии с трудовым законодательством, если установленная дата выплаты зарплаты совпадает с выходным или праздничным днем, работодатель обязан произвести расчет с сотрудниками в последний предшествующий рабочий день. Аналогичный порядок действует для Пенсионного фонда России при перечислении пенсий и пособий.
Таким образом, в период с 27 октября по 1 ноября получателям будут досрочно перечислены средства, которые они должны были получить до 4 ноября включительно.
Ранее сообщалось, что шестидневная рабочая неделя началась в России.
