В России рассказали о досрочных выплатах пенсий и пособий

Выплаты заработной платы, пенсий и пособий, срок получения которых приходится на праздничные дни с 1 по 4 ноября, будут осуществлены досрочно — в последний рабочий день перед началом выходных. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.