Живой будильник: как кошки заставляют хозяев вставать ни свет ни заря

Под публикацией пользователи начали делиться похожими историями. Один комментатор признался, что его кошка тоже «переклинила» и теперь требует завтрак в шесть утра. Если хозяин не встаёт, пушистая ходит по нему, садится на клавиатуру, жует цветы и гремит медалями у зеркала.