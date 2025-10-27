Живой будильник: как кошки заставляют хозяев вставать ни свет ни заря

По словам автора, пушистая любимица будит его ровно в семь утра, нежно тыкаясь мордочкой в лицо и громко мурлыкая — пока человек не встанет. Вместо раздражения герой признаётся, что чувствует умиление, пишет El.kz.
Под публикацией пользователи начали делиться похожими историями. Один комментатор признался, что его кошка тоже «переклинила» и теперь требует завтрак в шесть утра. Если хозяин не встаёт, пушистая ходит по нему, садится на клавиатуру, жует цветы и гремит медалями у зеркала.
Другие подписчики отметили, что жизнь с кошками — это всегда компромисс. «Вчера взяла котёнка, а теперь встаю раньше, чтобы накормить и успеть погладить», — делится ещё один комментатор.
«Каждое утро с восходом солнца меня будит рыжий кот — просто хочет пообщаться», — добавил другой пользователь.
История стала вирусной именно потому, что в ней узнали себя многие владельцы кошек. Для кого-то пушистый «будильник» — источник раздражения, для других — символ заботы и тепла, с которым начинается день.
