Вертолёт и истребитель американских военных разбились в Южно-Китайском море: что произошло

Вертолёт и истребитель ВМС США потерпели крушение в Южно-Китайском море. Об этом сообщает USNI News.
«Инциденты произошли во время плановых операций с авианосца USS Nimitz», — уточняет издание со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США.
По информации агентства, сначала потерпел крушение вертолёт MH-60R Sea Hawk из 73-й ударной вертолётной эскадрильи «Боевые кошки», действующей в этих водах.
Менее чем через час истребитель F/A-18 Super Hornet из другой эскадрильи также разбился.
«Оба члена экипажа успешно катапультировались и были благополучно спасены силами поисково-спасательной службы 11-й авианосной ударной группы», — говорится в заявлении флота.
Тем временем агентство Reuters сообщило о неожиданном визите американских военных. Они прибыли, чтобы понаблюдать за совместными тренировками России и Белоруссии.