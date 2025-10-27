Ричмонд
Мать, бросившая ребенка в аэропорту Антальи, обжалует лишение родительских прав

Апелляционная жалоба Екатерины Бурнашкиной, которая оставила своего ребенка в аэропорту турецкой Антальи, принята к производству судом Подмосковья.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, судебная инстанция зарегистрировала обращение 24 октября 2025 года.

На данный момент дата рассмотрения апелляции по делу о лишении Бурнашкиной родительских прав не назначена.

