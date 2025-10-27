Эксперт рассказала, законно ли работать из отпуска

Она уточнила, что за незаконное привлечение сотрудников к работе в период отпуска предусмотрено наложение штрафов на руководителей и отдельно на организацию. При этом работников, занятых на производстве с вредными или опасными условиями труда, беременных женщин и несовершеннолетних нельзя привлекать к работе в отпуске даже с их письменного согласия.