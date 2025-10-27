МВД раскрыло новую схему мошенников с оплатой аренды жилья

Аферисты вступают в контакт с жильцами и представляются владельцами. Они утверждают, что аренду необходимо оплатить по «новым реквизитам».
«После того, как квартиранты переводят деньги, связь с “арендодателями” сразу же обрывается», — передаёт ТАСС со ссылкой на материалы полиции.
В МВД советуют оплачивать аренду только по проверенным реквизитам, заранее согласованным с собственником. Также рекомендуется уточнять изменения в платёжных данных напрямую, например, позвонив арендодателю.
Накануне Life.ru сообщал о другой схеме обмана россиян, связанной с отключением пожарной сигнализации. Аферисты рассылают сообщения в Telegram от имени ТСЖ или управляющей компании. Они предлагают жителям «перейти по ссылке» для «временного отключения» системы безопасности.
