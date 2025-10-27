Запашный назвал причину ухода от любовницы, от которой у него остался сын

Аскольд Запашный в шоу «Секрет на миллион» сообщил, что расстался с любовницей после того, как она отказалась принимать его детей от жены Элен Райхлин.
«Я был на гастролях, когда Диана родила. Имя сыну придумала Диана, а я был против этого имени категорически. Аскольд Аскольдович как будто бы нарочито тем, что надо всем показать, что это сын Аскольда. И меня это раздражало», — сказал Запашный.
Кроме этого, дрессировщик уточнил, что в течение нескольких лет вел двойную жизнь: с одной стороны — брак с Элен и воспитание двух дочерей, с другой — отношения с Дианой. Несмотря на рождение сына, этот союз оказался недолговечным.
Однако попытка сохранить семью после окончания романа не увенчалась успехом — брак дал трещину, хотя до официального расторжения дело не дошло. При этом Запашный заявил, что финансово обеспечивает всех своих детей, в том числе и внебрачного сына, которому дал фамилию, не требуя анализа ДНК, так как не сомневается в своем отцовстве.
Ранее Элен отреагировала на признания Запашного о разводе.