Россиянам рассказали о досрочных выплатах зарплат и пособий: когда их ждать в ноябре

Депутат Бессараб: пособия и зарплаты выплатят в ноябре досрочно из-за праздников.

Источник: Комсомольская правда

Пособия и зарплаты, которые должны были выплачиваться в праздничные дни с 1 по 4 ноября, будут перечислены получателям досрочно — в последний рабочий день. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день», — пояснила Бессараб.

Она также отметила, что аналогичный порядок обязателен и для Пенсионного фонда России при выплате пенсий и пособий. По её словам, в период с 27 октября по 1 ноября, скорее всего, будут произведены выплаты заработной платы, пенсий и пособий тех, кто должен был их получить до 4 ноября включительно.

Недавно депутат Государственной думы Ярослав Нилов сообщил, что с 5 по 7 ноября текущего месяца у граждан России будет три рабочих дня, но перед этим их ждет шестидневная рабочая неделя.

Также россиянам напомнили о «новогодней» двойной выплате пенсий.