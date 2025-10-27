Уникальный спектакль о юнгах-героях Владивостока покажут в театре кукол

«На краю войны» (12+) — так называется спектакль-исследование, поставленный на сцене Приморского краевого театра кукол. Проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Герой истории — ребенок 40-х годов, едва окрепнув, он становится юнгой «Огненных рейсов».
Известный факт — в годы Великой Отечественной войны в страну из США по морю отправились важнейшие стратегические грузы. Ключевую роль в маршруте играл Владивосток, технику и боеприпасы перевозили сотни кораблей ДВМП, не считая рыбацких судов. В командах служили юнги — мальчики-подростки, среди которых было много сирот. 59 юнг погибло. Спектакль «На краю войны» — дань памяти отважным бойцам.
«В юбилейный год Великой Победы мы хотели отразить патриотическую тему, связанную и с войной, и с нашим городом. Мы вышли на историю про юнг», — пояснила директор театра Мария Ткачук.
К постановке была специально написана пьеса. Для этого во Владивостоке побывала Екатерина Тимофеева — молодой, но уже известный в стране драматург. Кроме архивных документов, были прочитаны книги о судьбах юнг, в том числе воспоминания капитана дальнего плавания Виктора Щербатюка, который начинал свою карьеру в звании юнги и лично общался с мальчиками огненных рейсов.
История начинается с откровенного рассказа главного героя. У него умерла мама, а после того, как отца призвали на фронт, он остался с мачехой. Ребенок много работает и бесконечно голодает, мечтает о хлебе и конфетах вместо «гирлянды сушеных крыс». Как и его любимые персонаж — Том Сойер, он хочет совершить подвиг, удрав на войну. Но все-таки сначала он пойдет в школу, правда, босиком, и как назло, в этот день выпадет снег. А потом мальчишка отправится в огненные рейсы, станет юнгой на военном корабле.
«В горле ком, — говорит актриса театра Виктория Орешкина. — История во многом документальна, но нельзя не переживать. И я вспоминаю дедушку, который служил на Дальнем Востоке в Великую Отечественную. Дети и война несовместимы».
Художник Светлана Струкова из Петербурга изготовила к спектаклю планшетные куклы, стараясь сделать их похожими на реальные прототипы. Приморские мастера создали плоскостные куклы, расписав их вручную.
Интересно, как будет расти и взрослеть кукла юнги. Создатели постановки предвосхитили неожиданные повороты в сюжете, множество сюрпризов.
Добавим, что Приморский краевое театр кукол работает в тесном контакте с Министерством культуры и архивного дела региона. Многие постановки и проекты театра реализуются при поддержке Минкульта Приморья. Как сообщили в ведомстве, осле премьеры во Владивостоке постановка отправится по краю.
Премьера спектакля во Владивостоке пройдет 28, 29, 30, 31 октября и 01 ноября. В театре драмы Уссурийского городского округа постановку покажут 5 ноября. В центре народной культуры и досуга’Черниговки — 6 ноября. В центр культуры «Приморье» Спасска-Дальнего — 7 ноября. В театре кукол города Находка — 13 ноября.