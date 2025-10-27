Уникальный спектакль о юнгах-героях Владивостока покажут в театре кукол

История начинается с откровенного рассказа главного героя. У него умерла мама, а после того, как отца призвали на фронт, он остался с мачехой. Ребенок много работает и бесконечно голодает, мечтает о хлебе и конфетах вместо «гирлянды сушеных крыс». Как и его любимые персонаж — Том Сойер, он хочет совершить подвиг, удрав на войну. Но все-таки сначала он пойдет в школу, правда, босиком, и как назло, в этот день выпадет снег. А потом мальчишка отправится в огненные рейсы, станет юнгой на военном корабле.