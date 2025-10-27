Россиянам рассказали, когда начнется подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ

«В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены. Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе», — рассказал эксперт.