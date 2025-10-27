Ричмонд
Россиянам рассказали, когда начнется подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ

Чуланов: Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ начнётся в декабре-январе.

Источник: Комсомольская правда

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням России Владимир Чуланов заявил, что текущая ситуация с распространением гриппа и ОРВИ в стране характеризуется как стабильная, а увеличение числа случаев заболеваний ожидается в декабре-январе.

При этом новых вариантов гриппа не выявлено. Как сообщил Чуланов, в стране идет прививочная кампания с актуальными вакцинами, которыми уже воспользовались более 41 млн человек.

«В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены. Подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе», — рассказал эксперт.

Накануне пульмонолог Андрей Малявин рассказал в беседе с KP.RU, как распознать опасные осложнения при гриппе, ОРВИ или ковиде.